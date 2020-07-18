İtalya Serie A'nın 34. haftasında Milan, evinde Bologna'yı ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konsu oldu. Peki, Milan-Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 34. hafta mücadelesinde Milan ile Bologna karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesi Milan'da Samu Castillejo, Mateo Musacchio, Léo Duarte ve Lucas Paquetá'nın sakatlığı bulunuyor. Bologna'da ise Federico Santander ve Jerdy Schouten bu maçta forma giyemeyecek.
MILAN-BOLOGNA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Milan-Bologna maçı 22:45'te Bein Sports 3'te canlı yayınlanacak.
- 18.07.2020
- Güncelleme: 18.07.2020 17:38
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Milan-Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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