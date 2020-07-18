Milan-Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 34. hafta mücadelesinde Milan ile Bologna karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesi Milan'da Samu Castillejo, Mateo Musacchio, Léo Duarte ve Lucas Paquetá'nın sakatlığı bulunuyor. Bologna'da ise Federico Santander ve Jerdy Schouten bu maçta forma giyemeyecek.

MILAN-BOLOGNA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Milan-Bologna maçı 22:45'te Bein Sports 3'te canlı yayınlanacak.