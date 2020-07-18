Milan-Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
18 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler İtalya Serie A Milan-Bologna maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Milan-Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın 34. haftasında , evinde 'yı ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konsu oldu. Peki, Milan-Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 34. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesi Milan'da Samu Castillejo, Mateo Musacchio, Léo Duarte ve Lucas Paquetá'nın sakatlığı bulunuyor. Bologna'da ise Federico Santander ve Jerdy Schouten bu maçta forma giyemeyecek.

MILAN-BOLOGNA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Milan-Bologna maçı 22:45'te Bein Sports 3'te canlı yayınlanacak.

  1. 18.07.2020
  2. Güncelleme: 18.07.2020 17:38
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