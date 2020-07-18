Hellas Verona-Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İtalya Serie A'nın 34. haftasında Hellas Verona, evinde Atalanta'yı ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konsu oldu. Peki, Hellas Verona-Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Sezonun en flaş takımlarından biri olan Atalanta, deplasmanda Hellas Verona'ya konuk oluyor. UEFA Avrupa Ligi hedefindeki Hellas Verona, güçlü Atalanta'ya direnç göstererek 3 puan almak istiyor. 2. sırayı Inter'e kaptıran Atalanta ise kazanarak şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürmek istiyor.
HELLAS VERONA-ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Hellas Verona-Atalanta maçı bu akşam saat 18:15'te Bein Connect'ten canlı yayınlanacak.
- 18.07.2020
- Güncelleme: 18.07.2020 17:06
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Hellas Verona-Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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