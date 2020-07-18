Hellas Verona-Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
18 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler İtalya Serie A Hellas Verona-Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hellas Verona-Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın 34. haftasında , evinde 'yı ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konsu oldu. Peki, Hellas Verona-Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Sezonun en flaş takımlarından biri olan , deplasmanda 'ya konuk oluyor. UEFA Avrupa Ligi hedefindeki Hellas Verona, güçlü Atalanta'ya direnç göstererek 3 puan almak istiyor. 2. sırayı Inter'e kaptıran Atalanta ise kazanarak şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürmek istiyor.

HELLAS VERONA-ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hellas Verona-Atalanta maçı bu akşam saat 18:15'te Bein Connect'ten canlı yayınlanacak.

  1. 18.07.2020
  2. Güncelleme: 18.07.2020 17:06
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