Cagliari-Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 34. hafta mücadelesinde Cagliari ile Sassuolo karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Cagliari'de Leonardo Pavoletti, Luca Cigarini, Luca Pellegrini, Radja Nainggolan'ın sakatlığı bulunuyor. Artur Ionita'nın ise kırmızı kart cezası mevcut. Sassuolo'da ise Filippo Romagna, Pedro Obiang, Gregoire Defrel, Francesco Magnanelli, Mehdi Bourabia ve Domenico Berardi bu akşam maçta oynayamayacak.

CAGLIARI-SASSUOLO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Cagliari-Sassuolo maçı bu akşam saat 20:30'da Bein Sports 3'te canlı yayınlanacak.