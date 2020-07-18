Cagliari-Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
18 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler İtalya Serie A Cagliari-Sassuolo maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Cagliari-Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın 34. haftasında , evinde 'yu ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konsu oldu. Peki, Cagliari-Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 34. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Cagliari'de Leonardo Pavoletti, Luca Cigarini, Luca Pellegrini, Radja Nainggolan'ın sakatlığı bulunuyor. Artur Ionita'nın ise kırmızı kart cezası mevcut. Sassuolo'da ise Filippo Romagna, Pedro Obiang, Gregoire Defrel, Francesco Magnanelli, Mehdi Bourabia ve Domenico Berardi bu akşam maçta oynayamayacak.

CAGLIARI-SASSUOLO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Cagliari-Sassuolo maçı bu akşam saat 20:30'da Bein Sports 3'te canlı yayınlanacak.

  1. 18.07.2020
  2. Güncelleme: 18.07.2020 17:17
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