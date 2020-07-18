İtalya Serie A'nın 34. haftasında Cagliari, evinde Sassuolo'yu ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konsu oldu. Peki, Cagliari-Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 34. hafta mücadelesinde Cagliari ile Sassuolo karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Cagliari'de Leonardo Pavoletti, Luca Cigarini, Luca Pellegrini, Radja Nainggolan'ın sakatlığı bulunuyor. Artur Ionita'nın ise kırmızı kart cezası mevcut. Sassuolo'da ise Filippo Romagna, Pedro Obiang, Gregoire Defrel, Francesco Magnanelli, Mehdi Bourabia ve Domenico Berardi bu akşam maçta oynayamayacak.
CAGLIARI-SASSUOLO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Cagliari-Sassuolo maçı bu akşam saat 20:30'da Bein Sports 3'te canlı yayınlanacak.
- 18.07.2020
- Güncelleme: 18.07.2020 17:17
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Cagliari-Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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