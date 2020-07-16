Andre Pirlo Juventus'a dönüyor!
İtalyan futbolunun efsane ismi Andre Pirlo, Juventus'a geri dönüyor. 41 yaşındaki isim, Torino ekibinin U23 takımını çalıştırma teklifini kabul etti. Juventus Başkanı Agnelli'nin Pirlo'yu Real Madrid'in Zidane'ı gibi A Takım antrenörü yapmayı istediği belirtildi.
Juventus efsanesi Andrea Pirlo, siyah - beyazlıların U23 takımını çalıştırmayı kabul etti.
Sky'ın haberine göre; Pirlo, yeni sezondan itibaren Roberto Baronio ile birlikte U23 takımının başında yer alacak.
JUVENTUS'UN ZIDANE'I OLACAK!
Juventus Başkanı Andrea Agnelli'nin, ilerleyen zamanlarda Pirlo'yu Barcelona'nın Guardiola'sı ve Real Madrid'in Zidane'ı gibi A Takım koçu yapmayı planladığı belirtildi.
2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve 1 Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan Andrea Pirlo, 2017 yılında MLS takımlarından New York City'de futbola veda etmişti.
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