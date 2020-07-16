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16 Temmuz 2020, Perşembe
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Haberler İtalya Serie A Andre Pirlo Juventus'a dönüyor!

'a dönüyor!

Andre Pirlo Juventus'a dönüyor!

İtalyan futbolunun efsane ismi , 'a geri dönüyor. 41 yaşındaki isim, Torino ekibinin takımını çalıştırma teklifini kabul etti. Juventus Başkanı Agnelli'nin Pirlo'yu 'in Zidane'ı gibi A Takım antrenörü yapmayı istediği belirtildi.

efsanesi , siyah - beyazlıların takımını çalıştırmayı kabul etti.

Sky'ın haberine göre; Pirlo, yeni sezondan itibaren Roberto Baronio ile birlikte U23 takımının başında yer alacak.

JUVENTUS'UN ZIDANE'I OLACAK!
Juventus Başkanı Andrea Agnelli'nin, ilerleyen zamanlarda Pirlo'yu 'nın Guardiola'sı ve 'in Zidane'ı gibi A Takım koçu yapmayı planladığı belirtildi.

2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve 1 şampiyonluğu bulunan Andrea Pirlo, 2017 yılında MLS takımlarından City'de futbola veda etmişti.

  1. 16.07.2020
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