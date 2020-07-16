Andre Pirlo Juventus'a dönüyor!

Juventus efsanesi Andrea Pirlo, siyah - beyazlıların U23 takımını çalıştırmayı kabul etti.

Sky'ın haberine göre; Pirlo, yeni sezondan itibaren Roberto Baronio ile birlikte U23 takımının başında yer alacak.

JUVENTUS'UN ZIDANE'I OLACAK!

Juventus Başkanı Andrea Agnelli'nin, ilerleyen zamanlarda Pirlo'yu Barcelona'nın Guardiola'sı ve Real Madrid'in Zidane'ı gibi A Takım koçu yapmayı planladığı belirtildi.

2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve 1 Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan Andrea Pirlo, 2017 yılında MLS takımlarından New York City'de futbola veda etmişti.