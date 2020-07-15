İtalya Serie A'nın 33. haftasında Udinese, evinde Lazio'yu ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Udinese-Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 33. hafta mücadelesinde Udinese, sahasında Lazio'yu ağırlayacak. Liderlik yarışından kopan Lazio UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. Maç öncesi Lazio'da Senad Lulic, Joaquín Correa ve Adam Marusic'in sakatlığı bulunuyor. Patric ise kırmızı kart cezalısı olduğu gerekçesiyle bu maçta forma giyemeyecek. Udinese'de ise Rolando Mandragora bu akşam oynayamayacak.
UDINESE-LAZIO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Udinese-Lazio maçı bu akşam 22:45'te Bein Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.
- 15.07.2020
- Roma-Hellas Verona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Beşiktaşlı Boateng'e sürpriz talip! Filippo Inzaghi ve Benevento...
- Maicon'un menajerinden flaş hamle! Galatasaray'a fax çekti ve...
- Sassuolo-Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Udinese-Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Udinese-Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.