Udinese-Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
15 Temmuz 2020, Çarşamba
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Udinese-Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın 33. haftasında , evinde 'yu ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Udinese-Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 33. hafta mücadelesinde , sahasında 'yu ağırlayacak. Liderlik yarışından kopan Lazio UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. Maç öncesi Lazio'da Senad Lulic, Joaquín Correa ve Adam Marusic'in sakatlığı bulunuyor. Patric ise kırmızı kart cezalısı olduğu gerekçesiyle bu maçta forma giyemeyecek. Udinese'de ise Rolando Mandragora bu akşam oynayamayacak.

UDINESE-LAZIO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Udinese-Lazio maçı bu akşam 22:45'te Bein Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.

  1. 15.07.2020
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