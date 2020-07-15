Sassuolo-Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
15 Temmuz 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İtalya Serie A Sassuolo-Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sassuolo-Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın 33. haftasında , evinde 'u ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sassuolo-Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 33. hafta mücadelesinde lider , deplasmanda UEFA Avrupa Ligi hedefindeki 'ya konuk oluyor. Maç öncesi Sassuolo'da Filippo Romagna, Pedro Obiang ve Gregoire Defrel'in sakatlığı bulunuyor. Lider Juventus'ta ise , Mattia De Sciglio ve Merih Demiral'ın sakatlığı Juan Cuadrado'nun kırmızı kart cezası bulunuyor.

SASSUOLO-JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sassuolo-Juventus maçı bu akşam saat 22:45'te Bein Sports 3'te canlı yayınlanacak.

  1. 15.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sassuolo-Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA