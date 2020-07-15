Sassuolo-Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 33. hafta mücadelesinde lider Juventus, deplasmanda UEFA Avrupa Ligi hedefindeki Sassuolo'ya konuk oluyor. Maç öncesi Sassuolo'da Filippo Romagna, Pedro Obiang ve Gregoire Defrel'in sakatlığı bulunuyor. Lider Juventus'ta ise Sami Khedira , Mattia De Sciglio ve Merih Demiral'ın sakatlığı Juan Cuadrado'nun kırmızı kart cezası bulunuyor.

SASSUOLO-JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sassuolo-Juventus maçı bu akşam saat 22:45'te Bein Sports 3'te canlı yayınlanacak.