İtalya Serie A'nın 33. haftasında Sassuolo, evinde Juventus'u ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sassuolo-Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 33. hafta mücadelesinde lider Juventus, deplasmanda UEFA Avrupa Ligi hedefindeki Sassuolo'ya konuk oluyor. Maç öncesi Sassuolo'da Filippo Romagna, Pedro Obiang ve Gregoire Defrel'in sakatlığı bulunuyor. Lider Juventus'ta ise Sami Khedira , Mattia De Sciglio ve Merih Demiral'ın sakatlığı Juan Cuadrado'nun kırmızı kart cezası bulunuyor.
SASSUOLO-JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Sassuolo-Juventus maçı bu akşam saat 22:45'te Bein Sports 3'te canlı yayınlanacak.
- 15.07.2020
- Roma-Hellas Verona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Lecce-Fiorentina maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Sampdoria-Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Son dakika: Beşiktaş'ta Victor Ruiz sözleşmesini feshetti
- Katar'daki 2022 Dünya kupasının başlama ve bitiş tarihi belli oldu!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sassuolo-Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.