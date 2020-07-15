Roma-Hellas Verona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 33. hafta mücadelesinde Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in formasını giydiği Roma, sahasında Hellas Verona'yı konuk ediyor. Müsabakadan önce Roma'da, Chris Smalling ve Davide Santon bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Hellas Verona'da ise eksik futbolcu bulunmuyor.

ROMA-HELLAS VERONA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Roma-Hellas Verona maçı 22:45'te Bein Sports 4'te canlı yayınlanacak.