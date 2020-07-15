Roma-Hellas Verona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İtalya Serie A'nın 33. haftasında Roma, evinde Hellas Verona'yı ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Roma-Hellas Verona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 33. hafta mücadelesinde Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in formasını giydiği Roma, sahasında Hellas Verona'yı konuk ediyor. Müsabakadan önce Roma'da, Chris Smalling ve Davide Santon bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Hellas Verona'da ise eksik futbolcu bulunmuyor.
ROMA-HELLAS VERONA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Roma-Hellas Verona maçı 22:45'te Bein Sports 4'te canlı yayınlanacak.
- 15.07.2020
- Beşiktaşlı Boateng'e sürpriz talip! Filippo Inzaghi ve Benevento...
- Udinese-Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Roma-Hellas Verona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Maicon'un menajerinden flaş hamle! Galatasaray'a fax çekti ve...
- Sassuolo-Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Roma-Hellas Verona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.