İtalya Serie A'nın 33. haftasında Milan, evinde Parma'yı ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Milan-Parma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 33. hafta mücadelesinde Milan, sahasında Parma'yı konuk ediyor. Müsabakadan önce Milan'da Samu Castillejo, Mateo Musacchio, Léo Duarte'ın sakatlığı ve Alexis Saelemaekers'ın kırmızı kart cezası bulunuyor. Parma'da ise Andreas Cornelius Milan karşısında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek.
MILAN-PARMA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Milan-Parma maçı 20:30'da Bein Sports 3'te canlı yayınlanacak.
- 15.07.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Milan-Parma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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