Milan-Parma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 33. hafta mücadelesinde Milan, sahasında Parma'yı konuk ediyor. Müsabakadan önce Milan'da Samu Castillejo, Mateo Musacchio, Léo Duarte'ın sakatlığı ve Alexis Saelemaekers'ın kırmızı kart cezası bulunuyor. Parma'da ise Andreas Cornelius Milan karşısında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek.

MILAN-PARMA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Milan-Parma maçı 20:30'da Bein Sports 3'te canlı yayınlanacak.