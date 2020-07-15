Lecce-Fiorentina maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İtalya Serie A'nın 33. haftasında Lecce, evinde Fiorentina'yı ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Lecce-Fiorentina maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 33. hafta mücadelesinde Lecce, sahasında Fiorentina'yı konuk ediyor. Müsabakadan önce Lecce'de, Gianluca Lapadula, Luca Rossettini, Biagio Meccariello, Marco Calderoni ve Filippo Falco'nun sakatlıkları bulunuyor. Fiorentina'da ise Christian Kouamé ve Marco Benassi maçta görev alamayacak.
LECCE-FIORENTINA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Lecce-Fiorentina maçı 22:45'te Bein Sports Max 2'de canlı yayınlanacak.
- 15.07.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Lecce-Fiorentina maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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