Lecce-Fiorentina maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 33. hafta mücadelesinde Lecce, sahasında Fiorentina'yı konuk ediyor. Müsabakadan önce Lecce'de, Gianluca Lapadula, Luca Rossettini, Biagio Meccariello, Marco Calderoni ve Filippo Falco'nun sakatlıkları bulunuyor. Fiorentina'da ise Christian Kouamé ve Marco Benassi maçta görev alamayacak.

LECCE-FIORENTINA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Lecce-Fiorentina maçı 22:45'te Bein Sports Max 2'de canlı yayınlanacak.