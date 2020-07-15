İtalya Serie A'nın 33. haftasında Bologna, evinde Napoli'yi ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Bologna-Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 33. hafta mücadelesinde Bologna, sahasında Napoli'yi konuk ediyor. Müsabakadan önce Bologna'da Andreas Skov Olsen, Federico Santander ve Andrea Poli bu maçta forma giyemeyecek. Napoli'de ise Kevin Malcuit dışında eksik futbolcu bulunmuyor.
BOLOGNA-NAPOLI MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Bologna-Napoli maçı bu akşam saat 20:30'da Bein Sports 4'te canlı yayınlanacak.
- 15.07.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Bologna-Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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