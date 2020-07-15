Bologna-Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 33. hafta mücadelesinde Bologna, sahasında Napoli'yi konuk ediyor. Müsabakadan önce Bologna'da Andreas Skov Olsen, Federico Santander ve Andrea Poli bu maçta forma giyemeyecek. Napoli'de ise Kevin Malcuit dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

BOLOGNA-NAPOLI MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bologna-Napoli maçı bu akşam saat 20:30'da Bein Sports 4'te canlı yayınlanacak.