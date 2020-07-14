Atalanta-Brescia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın 33. haftasında şampiyonluk yarışı veren Atalanta, sahasında Brescia'yı konuk ediyor. Kritik maç öncesi Atalanta'da Robin Gosens ve Luis Muriel'in sakatlığı bulunyor. Brescia'da ise Andrea Cistana ve Dimitri Bisoli bu akşam maçta forma giyemeyecek.

ATALANTA-BRESCIA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Atalanta-Brescia maçı bu akşam saat 22:45'te Bein Sports 3'te canlı yayınlanacak.