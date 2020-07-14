İtalya Serie A'nın 33. haftasında Atalanta sahasında Brescia'yı konuk edecek. Maçın yayınlanacağı saat ve kanal futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Atalanta-Brescia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İtalya Serie A'nın 33. haftasında şampiyonluk yarışı veren Atalanta, sahasında Brescia'yı konuk ediyor. Kritik maç öncesi Atalanta'da Robin Gosens ve Luis Muriel'in sakatlığı bulunyor. Brescia'da ise Andrea Cistana ve Dimitri Bisoli bu akşam maçta forma giyemeyecek.
ATALANTA-BRESCIA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Atalanta-Brescia maçı bu akşam saat 22:45'te Bein Sports 3'te canlı yayınlanacak.
- 14.07.2020
- Atalanta-Brescia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Atalanta-Brescia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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