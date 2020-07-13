Inter-Torino maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
13 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler İtalya Serie A Inter-Torino maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Inter-Torino maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın 32. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Inter-Torino maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Şampiyonluk umutlarını başka bahara bırakan , Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için mücadele edecek. Maç öncesi Inter'de Stefano Sensi, Nicolò Barella ve Victor Moses'ın sakatlığı bulunuyor. 'da ise Daniele Baselli ve Simone Zaza bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

INTER-TORINO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Inter-Torino maçı bu akşam 22:45'te Bein Sports 4'te canlı yayınlanacak.

  1. 13.07.2020
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