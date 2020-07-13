İtalya Serie A'nın 32. haftasında Inter ile Torino karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Inter-Torino maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Şampiyonluk umutlarını başka bahara bırakan Inter, Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için mücadele edecek. Maç öncesi Inter'de Stefano Sensi, Nicolò Barella ve Victor Moses'ın sakatlığı bulunuyor. Torino'da ise Daniele Baselli ve Simone Zaza bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
INTER-TORINO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Inter-Torino maçı bu akşam 22:45'te Bein Sports 4'te canlı yayınlanacak.
- 13.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Inter-Torino maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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