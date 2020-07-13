Cengiz Ünder'e bir talip daha! Ada basını duyurdu
Roma'dan ayrılması gündemde olan milli futbolcumuz Cengiz Ünder için Napoli'den sonra Everton'da devreye girdi.
Cengiz Ünder için teklif yapan Napoli'nin ardından Premier Lig ekiplerinden Everton'ın da devreye giridiği belirtildi.
İngiliz basınında çıkan haberlere göre Everton Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Cengiz'i istiyor. Everton'ın talep edilen 35 milyon Euro bonservis bedelinde indirim beklediği de çıkan haberler arasında.
Everton'ın transferdeki en güçlü rakibi olarak Serie A'dan Napoli gösterildi. Napoli Teknik Direktörü Gennaro Gattuso'nun Cengiz'i kadrosunda görmek istediği iddia edildi.
- 13.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Cengiz Ünder'e bir talip daha! Ada basını duyurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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