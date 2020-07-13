Cengiz Ünder'e bir talip daha! Ada basını duyurdu - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
13 Temmuz 2020, Pazartesi
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'e bir talip daha! Ada basını duyurdu

Cengiz Ünder'e bir talip daha! Ada basını duyurdu

Roma'dan ayrılması gündemde olan milli futbolcumuz için 'den sonra Everton'da devreye girdi.

İtalya Serie A ekiplerinden AS Roma'da forma giyen milli futbolcumuz 'in sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia ediliyordu.

Cengiz Ünder için teklif yapan 'nin ardından ekiplerinden Everton'ın da devreye giridiği belirtildi.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Everton Carlo Ancelotti, Cengiz'i istiyor. Everton'ın talep edilen 35 milyon Euro bonservis bedelinde indirim beklediği de çıkan haberler arasında.

Everton'ın transferdeki en güçlü rakibi olarak Serie A'dan Napoli gösterildi. Napoli Teknik Direktörü Gennaro Gattuso'nun Cengiz'i kadrosunda görmek istediği iddia edildi.

  1. 13.07.2020
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