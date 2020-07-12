İtalya Serie A'nın 32. haftasında Udinese, evinde Sampdoria'yı ağırlayacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Udinese-Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 32 puanla 16. sırada yer alan Sampdoria, 35 puanla 14. sırada yer alan Udinese'ye konuk oluyor. Maç öncesi Sampdoria'da Alex Ferrari ve Lorenzo Tonelli'nin sakatlığı bulunuyor. Udinese'de ise Rolando Mandragora ve Ken Sema bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
UDINESE-SAMPDORIA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Udinese-Sampdoria maçı bu akşam saat 20:30'da Bein Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.
- 12.07.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Udinese-Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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