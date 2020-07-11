İtalya Serie A'nın 32. haftasında Lazio, evinde Sassuolo'yu ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Lazio-Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İtalya Serie A'da şampiyonluk yarışı veren Lazio, kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Lazio evinde Sassuolo'yu konuk ediyor. Mutlak 3 puan için sahaya çıkacak olan Lazio'da Senad Lulic, Joaquín Correa, Adam Marusic ve Patric bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Sassuolo'da ise Filippo Romagna, Pedro Obiang ve Filip Djuricic oynayamayacak.
LAZIO-SASSUOLO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Lazio-Sassuolo maçı bu akşam saat 18:15'te Bein Sports 3'ten canlı yayınlanacak.
- 11.07.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Lazio-Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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