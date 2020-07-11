İtalya Serie A'nın 32. haftasında Juventus, evinde Atalanta'yı ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Juventus-Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İtalya Serie A'da haftanın en kritik mücadelesi Juventus ve Atalanta arasında oynanacak. Muhteşem bir form grafiği yakalayan Atalanta şampiyonluğa aday olduğunu herkese gösterdi. Juventus ise şampiyonluk yarışında yara almamak istiyor. Maç öncesi Juventus'ta Sami Khedira, Mattia De Sciglio ve Merih Demiral oyanayamayacak. Atalanta'da ise eksik futbolcu bulunmuyor. Atalanta 9 maçlık galibiyet serisini lider Juventus'u yenerek 10 maça çıkarmak istiyor.
JUVENTUS-ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Juventus-Atalanta maçı 22:45'te Bein Sports 3'ten canlı yayınlanacak.
- 11.07.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Juventus-Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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