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11 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler İtalya Serie A Juventus-Atalanta maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Juventus-Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın 32. haftasında , evinde 'yı ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Juventus-Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da haftanın en kritik mücadelesi ve arasında oynanacak. Muhteşem bir form grafiği yakalayan Atalanta şampiyonluğa aday olduğunu herkese gösterdi. Juventus ise şampiyonluk yarışında yara almamak istiyor. Maç öncesi Juventus'ta , Mattia De Sciglio ve Merih Demiral oyanayamayacak. Atalanta'da ise eksik futbolcu bulunmuyor. Atalanta 9 maçlık galibiyet serisini lider Juventus'u yenerek 10 maça çıkarmak istiyor.

JUVENTUS-ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Juventus-Atalanta maçı 22:45'te Bein Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

  1. 11.07.2020
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