Brescia-Roma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İtalya Serie A'nın 32. haftasında Brescia, evinde Roma'yı ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Brescia-Roma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in formasını giydiği Roma, deplasmanda Brescia'ya konuk oluyor. Şampiyonlar Ligi hedefindeki Roma 3 puanı almak için sahaya çıkacak. Maç öncesinde Roma'da Chris Smalling, Davide Santon, Henrikh Mkhitaryan ve Bryan Cristante'nin eksikliği bulunuyor. Jhon Chancellor, Andrea Cistana ve Dimitri Bisoli ise Brescia adına sahada olamayacak.
BRESCIA-ROMA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Brescia-Roma maçı bu akşam 20:30'da Bein Sports 3'ten canlı yayınlanacak.
- 11.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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