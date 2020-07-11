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11 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler İtalya Serie A Brescia-Roma maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

-Roma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Brescia-Roma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın 32. haftasında , evinde Roma'yı ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Brescia-Roma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. ve 'in formasını giydiği Roma, deplasmanda 'ya konuk oluyor. Şampiyonlar Ligi hedefindeki Roma 3 puanı almak için sahaya çıkacak. Maç öncesinde Roma'da Chris Smalling, Davide Santon, Henrikh Mkhitaryan ve Bryan Cristante'nin eksikliği bulunuyor. Jhon Chancellor, Andrea Cistana ve Dimitri Bisoli ise Brescia adına sahada olamayacak.

BRESCIA-ROMA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Brescia-Roma maçı bu akşam 20:30'da Bein Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

  1. 11.07.2020
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