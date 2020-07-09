SPAL-Udinese maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Düşme hattında yer alan SPAL, sahasında Udinese'yi konuk ediyor. Prestij maçına çıkacak iki takımda da hedef mutlak 3 puan. SPAL'de Etrit Berisha, Ervin Zukanovic, Federico Di Francesco ve Thiago Cionek bu akşam maçta forma giyemeyecek. Udinese'de ise Rolando Mandragora ve Ken Sema maçta oyanayamayacak.

SPAL-UDINESE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

SPAL-Udinese maçı bu akşam saat 20:30'da Bein Sports 3'te canlı yayınlanacak.