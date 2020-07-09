İtalya Serie A'nın 31. haftasında SPAL, evinde Udinese'yi ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, SPAL-Udinese maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Düşme hattında yer alan SPAL, sahasında Udinese'yi konuk ediyor. Prestij maçına çıkacak iki takımda da hedef mutlak 3 puan. SPAL'de Etrit Berisha, Ervin Zukanovic, Federico Di Francesco ve Thiago Cionek bu akşam maçta forma giyemeyecek. Udinese'de ise Rolando Mandragora ve Ken Sema maçta oyanayamayacak.
SPAL-UDINESE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
SPAL-Udinese maçı bu akşam saat 20:30'da Bein Sports 3'te canlı yayınlanacak.
- 09.07.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
SPAL-Udinese maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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