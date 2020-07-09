SPAL-Udinese maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
09 Temmuz 2020, Perşembe
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Haberler İtalya Serie A SPAL-Udinese maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SPAL-Udinese maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın 31. haftasında , evinde 'yi ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, SPAL-Udinese maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Düşme hattında yer alan , sahasında 'yi konuk ediyor. Prestij maçına çıkacak iki takımda da hedef mutlak 3 puan. SPAL'de Etrit Berisha, Ervin Zukanovic, Federico Di Francesco ve Thiago Cionek bu akşam maçta forma giyemeyecek. Udinese'de ise Rolando Mandragora ve Ken Sema maçta oyanayamayacak.

SPAL-UDINESE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

SPAL-Udinese maçı bu akşam saat 20:30'da Bein Sports 3'te canlı yayınlanacak.

  1. 09.07.2020
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