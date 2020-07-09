SPAL 0-3 Udinese | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'da 31. hafta heyecanı sürüyor. Udinese deplasmanda SPAL'ı 3-0 mağlup etti.

Udinese'nin golleri 18. dakikada Rodrigo De Paul, 35. dakikada Stefano Okaka ve 81. dakikada Kevin Lasagna'nın ayağından geldi.



Aldığı galibiyet ile puanını 35'e yükselten Udinese 14. sıraya yükseldi. Ligin son sırasındaki SPAL ise 19 puanda kaldı.

