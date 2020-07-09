İtalya Serie A'nın 31. haftasında Undinese deplasmanda ligin son sırasındaki SPAL'ı 3-0 mağlup etti.
İtalya Serie A'da 31. hafta heyecanı sürüyor. Udinese deplasmanda SPAL'ı 3-0 mağlup etti.
Udinese'nin golleri 18. dakikada Rodrigo De Paul, 35. dakikada Stefano Okaka ve 81. dakikada Kevin Lasagna'nın ayağından geldi.
Aldığı galibiyet ile puanını 35'e yükselten Udinese 14. sıraya yükseldi. Ligin son sırasındaki SPAL ise 19 puanda kaldı.
- 09.07.2020
- Güncelleme: 09.07.2020 22:32
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
SPAL 0-3 Udinese | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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