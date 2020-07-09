SPAL 0-3 Udinese | MAÇ SONUCU - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
09 Temmuz 2020, Perşembe
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Haberler İtalya Serie A Udinese SPAL'ı ateşe attı!

0-3 | MAÇ SONUCU

SPAL 0-3 Udinese | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 31. haftasında Undinese deplasmanda ligin son sırasındaki 'ı 3-0 mağlup etti.

İtalya Serie A'da 31. hafta heyecanı sürüyor. deplasmanda 'ı 3-0 mağlup etti.

Udinese'nin golleri 18. dakikada Rodrigo De Paul, 35. dakikada Stefano Okaka ve 81. dakikada Kevin Lasagna'nın ayağından geldi.

Aldığı galibiyet ile puanını 35'e yükselten Udinese 14. sıraya yükseldi. Ligin son sırasındaki SPAL ise 19 puanda kaldı.

  1. 09.07.2020
  2. Güncelleme: 09.07.2020 22:32
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