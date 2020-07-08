Fiorentina - Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İtalya Serie A'nın 31. haftasında Fiorentina, evinde Cagliari'yi ağırlıyor. Futbolseverler maçın yayınlanacağı saat ve kanalı merakla araştırıyor. Peki, Fiorentina - Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 31. hafta mücadelesinde tehlikeli bölgeden uzaklaşam Fiorentina ve orta sıralardaki Cagliari bu akşam kozlarını paylaşacak. Fiorentina'da German Pezzella kırmızı kart cezalısı olduğu gerekçesiyle Cagliari karşısında forma giyemeyecek. Konuk ekipte ise Leonardo Pavoletti, Gastón Pereiro, Luca Ceppitelli ve Andrea Carboni bu akşam maçta forma giyemeyecek.
FIORENTINA - CAGLIARI MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Fiorentina - Cagliari maçı bu akşam saat 20:30'da Bein Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.
- 08.07.2020
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Toplam 1
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fiorentina - Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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