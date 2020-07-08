İtalya Serie A'nın 31. haftasında Bologna sahasında Sassuolo'yu konuk ediyor. Futbolseverler maçın yayın saati ve kanalını merakla araştırıyor. Peki, Bologna-Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İtalya Serie A'nın 31. haftasında UEFA Avrupa Ligi hedefindeki iki takım karşı karşıya geliyor. Bologna'da bu karşılaşma öncesinde Andreas Skov Olsen, Federico Santander, Andrea Poli ve Roberto Soriano'nun eksikliği göze çarparken, Sassuolo'da Filippo Romagna, Pedro Obiang ve Filip Djuricic bu akşam takımları adına sahada olamayacak.
BOLOGNA-SASSUOLO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Bologna-Sassuolo maçı 22:45'te Bein Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.
- 08.07.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Bologna-Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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