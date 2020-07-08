Bologna-Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
08 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler İtalya Serie A Bologna-Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Bologna-Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 31. haftasında sahasında 'yu konuk ediyor. Futbolseverler maçın yayın saati ve kanalını merakla araştırıyor. Peki, Bologna-Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 31. haftasında UEFA Avrupa Ligi hedefindeki iki takım karşı karşıya geliyor. 'da bu karşılaşma öncesinde Andreas Skov Olsen, Federico Santander, Andrea Poli ve Roberto Soriano'nun eksikliği göze çarparken, 'da Filippo Romagna, Pedro Obiang ve Filip Djuricic bu akşam takımları adına sahada olamayacak.

BOLOGNA-SASSUOLO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bologna-Sassuolo maçı 22:45'te Bein Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.

  1. 08.07.2020
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