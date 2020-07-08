Atalanta - Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
08 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler İtalya Serie A Atalanta - Sampdoria maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Atalanta - Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın 31. haftasında , evinde 'yı ağırlıyor. Müsabaka öncesinde futbolseverler maçın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki, Atalanta-Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 31. haftasında ligin en formda takımı , sahasında düşme hattından uzaklaşan 'yı ağırlıyor. Atalanta 8 maçtır kazanıyor. Bu galibiyet serisini sürdürmek isteyen Atalanta'da Palomino kırmızı kart cezası sebebiyle bu akşam oynanacak mücadelede yerini alamayacak. Samdoria'da ise Alex Ferrari ve Lorenzo Tonelli oynayamayacak.

ATALANTA - SAMPDORIA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Atalanta - Sampdoria maçı bu akşam saat 22:45'te başlayacak. Mücadele Bein Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

  1. 08.07.2020
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