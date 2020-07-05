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05 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler İtalya Serie A Parma-Fiorentina maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Parma-Fiorentina maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın 30. haftasında , 'yı konuk edecek. Futbolseverler maç öncesi müsabakanın yayınlanacağı saat ve kanalı merak ediyor. Peki, Parma-Fiorentina maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 30. hafta mücadelesinde , sahasında 'yı konuk ediyor. Düşme hattıyla araısnda sadece 6 puan bulunan Fiorentina'da Christian Kouamé ve Dusan Vlahovic bu akşam maçta forma giyemeyecek. Parma'da ise Hernani kırmızı kart cezalısı olduğu gerekçesiyle maçta oynayamayacak.

PARMA-FIORENTINA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Parma-Fiorentina maçı bu akşam saat 20:30'da Bein Sports 4'te canlı yayınlanacak.

  1. 05.07.2020
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