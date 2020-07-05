Parma-Fiorentina maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 30. hafta mücadelesinde Parma, sahasında Fiorentina'yı konuk ediyor. Düşme hattıyla araısnda sadece 6 puan bulunan Fiorentina'da Christian Kouamé ve Dusan Vlahovic bu akşam maçta forma giyemeyecek. Parma'da ise Hernani kırmızı kart cezalısı olduğu gerekçesiyle maçta oynayamayacak.

PARMA-FIORENTINA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Parma-Fiorentina maçı bu akşam saat 20:30'da Bein Sports 4'te canlı yayınlanacak.