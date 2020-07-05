Inter-Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Şampiyonluk yarışındaki Inter sahasında düşme hattına oldukça yakın olan Bologna'yı ağırlıyor. Maç öncesi Inter'de Stefano Sensi, Matías Vecino ve Milan Skriniar mücadelede forma giyemeyecek. Bologna'da ise Andreas Skov Olsen, Federico Santander, Ibrahima Mbaye ve Andrea Poli maçta oynayamayacak.

INTER-BOLOGNA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Inter-Bologna maçı bu akşam saat 18:15'te başlayacak. Maçı Bein Sports 3 canlı yayınlayacak.