Inter-Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
05 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler İtalya Serie A Inter-Bologna maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Inter-Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın 30. haftasında sahasında 'yı konuk ediyor. Karşılaşmada merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Inter-Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Şampiyonluk yarışındaki sahasında düşme hattına oldukça yakın olan 'yı ağırlıyor. Maç öncesi Inter'de Stefano Sensi, Matías Vecino ve Milan Skriniar mücadelede forma giyemeyecek. Bologna'da ise Andreas Skov Olsen, Federico Santander, Ibrahima Mbaye ve Andrea Poli maçta oynayamayacak.

INTER-BOLOGNA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Inter-Bologna maçı bu akşam saat 18:15'te başlayacak. Maçı Bein Sports 3 canlı yayınlayacak.

  1. 05.07.2020
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