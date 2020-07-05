İtalya Serie A'nın 30. haftasında Inter sahasında Bologna'yı konuk ediyor. Karşılaşmada merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Inter-Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Şampiyonluk yarışındaki Inter sahasında düşme hattına oldukça yakın olan Bologna'yı ağırlıyor. Maç öncesi Inter'de Stefano Sensi, Matías Vecino ve Milan Skriniar mücadelede forma giyemeyecek. Bologna'da ise Andreas Skov Olsen, Federico Santander, Ibrahima Mbaye ve Andrea Poli maçta oynayamayacak.
INTER-BOLOGNA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Inter-Bologna maçı bu akşam saat 18:15'te başlayacak. Maçı Bein Sports 3 canlı yayınlayacak.
- 05.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Inter-Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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