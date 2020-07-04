Sassuolo-Lecce maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın 30. haftasında düşme hattındaki Lecce, sahasında Sassuolo'yu konuk ediyor. Lecce'nin mutlak 3 puana ihtiyacı var. Ev sahibi Sassuolo'da Jeremy Toljan, Filippo Romagna ve Pedro Obiang sahaya çıkamayacak. Konuk ekip Lecce ise sakatlıklardan yana oldukça dertli. Alessandro Deiola, Cristian Dell'Orco, Zan Majer, Gianluca, Lapadula ve Luca Rossettini bu akşam sahada olamayacak.

SASSUOLO-LECCE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sassuolo-Lecce maçı bu akşam saat 20:30'da Bein Sports 3'te canlı yayınlanacak.