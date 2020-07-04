Sassuolo-Lecce maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler İtalya Serie A Sassuolo-Lecce maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sassuolo-Lecce maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın 30. haftasında sahasında 'yi konuk edecek. Maçtan önce sporseverler müsabakanın yayınlanacağı saat ve kanalı araştırıyor. Peki, Sassuolo-Lecce maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 30. haftasında düşme hattındaki , sahasında 'yu konuk ediyor. Lecce'nin mutlak 3 puana ihtiyacı var. Ev sahibi Sassuolo'da Jeremy Toljan, Filippo Romagna ve Pedro Obiang sahaya çıkamayacak. Konuk ekip Lecce ise sakatlıklardan yana oldukça dertli. Alessandro Deiola, Cristian Dell'Orco, Zan Majer, Gianluca, Lapadula ve Luca Rossettini bu akşam sahada olamayacak.

SASSUOLO-LECCE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sassuolo-Lecce maçı bu akşam saat 20:30'da Bein Sports 3'te canlı yayınlanacak.

  1. 04.07.2020
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