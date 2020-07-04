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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler İtalya Serie A Lazio - Milan maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lazio - Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın 30. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmadan önce merak edilen konular arasında müsabakanın oynanacağı saat ve yayınlanacağı kanal da yer alıyor. Peki, Lazio - Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nın 30. hafta mücadelesinde , 'ı konuk ediyor. Lider Juventus'u takibini sürdüren Lazio, 68 puanla ikinci sırada yer alıyor. Milan ise 43 puanla yedinci sırada haftaya girdi. Lazio'da ligin gol krallığı yarışında zirvede bulunan Ciro Immobile sarı kart cezası nedeniyle maçta oynayamayacak. Immobile'nin yanı sıra Adekanye, Caicedo, Lucas Leiva, Luiz Felipe, Lulic ve Marusic de maçta oynayamayacak. Milan'da ise Castillejo, Duarte ve Musacchio bu akşam takımlarını yalnız bırakacak.

LAZIO - MILAN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Lazio - Milan maçı bu akşam 22:45'te Bein Sports 3'te canlı yayınlanacak.

  1. 04.07.2020
  2. Güncelleme: 04.07.2020 18:15
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