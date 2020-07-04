İtalya Serie A'nın 30. haftasında Lazio ile Milan karşı karşıya geliyor. Karşılaşmadan önce merak edilen konular arasında müsabakanın oynanacağı saat ve yayınlanacağı kanal da yer alıyor. Peki, Lazio - Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İtalya Serie A'nın 30. hafta mücadelesinde Lazio, Milan'ı konuk ediyor. Lider Juventus'u takibini sürdüren Lazio, 68 puanla ikinci sırada yer alıyor. Milan ise 43 puanla yedinci sırada haftaya girdi. Lazio'da ligin gol krallığı yarışında zirvede bulunan Ciro Immobile sarı kart cezası nedeniyle maçta oynayamayacak. Immobile'nin yanı sıra Adekanye, Caicedo, Lucas Leiva, Luiz Felipe, Lulic ve Marusic de maçta oynayamayacak. Milan'da ise Castillejo, Duarte ve Musacchio bu akşam takımlarını yalnız bırakacak.
LAZIO - MILAN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Lazio - Milan maçı bu akşam 22:45'te Bein Sports 3'te canlı yayınlanacak.
- 04.07.2020
- Güncelleme: 04.07.2020 18:15
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- Lazio - Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Lazio - Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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