İtalya Serie A'nın 29. haftasında SPAL sahasında Milan'ı ağırlıyor. Maçtan önce futbolseverler karşılaşmanın yayınlanacağı saat ve kanalı araştırıyor. Peki, SPAL-Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İtalya Serie A'nın 29. haftasında Milan deplasmanda düşme hattındaki rakibi SPAL'e konuk oluyor. SPAL'de bu akşam Etrit Berisha, Ervin Zukanovic, Federico Di Francesco ve Felipe forma giyemeyecek. Milan'da ise Hakan Çalhanoğlu'nun 11'de oynanması beklenirken, Mateo Musacchio ve Léo Duarte maçta oynayamayacak.
SPAL-MILAN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
SPAL-Milan maçı bu akşam saat 22:45'te Bein Sports 3'ten canlı yayınlanacak.
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
SPAL-Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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