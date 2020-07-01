SPAL-Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın 29. haftasında Milan deplasmanda düşme hattındaki rakibi SPAL'e konuk oluyor. SPAL'de bu akşam Etrit Berisha, Ervin Zukanovic, Federico Di Francesco ve Felipe forma giyemeyecek. Milan'da ise Hakan Çalhanoğlu'nun 11'de oynanması beklenirken, Mateo Musacchio ve Léo Duarte maçta oynayamayacak.

SPAL-MILAN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

SPAL-Milan maçı bu akşam saat 22:45'te Bein Sports 3'ten canlı yayınlanacak.