SPAL-Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler İtalya Serie A SPAL-Milan maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SPAL-Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın 29. haftasında sahasında 'ı ağırlıyor. Maçtan önce futbolseverler karşılaşmanın yayınlanacağı saat ve kanalı araştırıyor. Peki, SPAL-Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 29. haftasında deplasmanda düşme hattındaki rakibi 'e konuk oluyor. SPAL'de bu akşam Etrit Berisha, Ervin Zukanovic, Federico Di Francesco ve Felipe forma giyemeyecek. Milan'da ise 'nun 11'de oynanması beklenirken, Mateo Musacchio ve Léo Duarte maçta oynayamayacak.

SPAL-MILAN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

SPAL-Milan maçı bu akşam saat 22:45'te Bein Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

  1. 01.07.2020
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