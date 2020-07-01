İtalya Serie A'nın 29. haftasında Lecce sahasında Sampdoria'yı ağırlıyor. Maçtan önce sporseverler müsabakanın yayınlanacağı saati ve kanalı merak ediyor. Peki, Lecce-Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Düşme hattını oldukça yakından ilgilendiren maçta Lecce ile Sampdoria karşı karşıya geliyor. Eksiklerden yana yüüz gülmeyen Lecce'de Fabio Lucioni, Alessandro Deiola, Antonin Barak, Cristian Dell'Orco, Zan Majer ve Gianluca Lapadula maçta forma giyemeyecek. Sampdoria'da ise Alex Ferrari, Fabio Quagliarella ve Lorenzo Tonelli bu akşam oynayamayacak.
LECCE-SAMPDORIA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Lecce-Sampdoria maçı bu akşam 22:45'te Bein Sports Max 2'den canlı yayınlanacak.
- 01.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Lecce-Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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