Lecce-Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler İtalya Serie A Lecce-Sampdoria maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lecce-Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın 29. haftasında sahasında 'yı ağırlıyor. Maçtan önce sporseverler müsabakanın yayınlanacağı saati ve kanalı merak ediyor. Peki, Lecce-Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Düşme hattını oldukça yakından ilgilendiren maçta ile karşı karşıya geliyor. Eksiklerden yana yüüz gülmeyen Lecce'de Fabio Lucioni, Alessandro Deiola, Antonin Barak, Cristian Dell'Orco, Zan Majer ve Gianluca Lapadula maçta forma giyemeyecek. Sampdoria'da ise Alex Ferrari, Fabio Quagliarella ve Lorenzo Tonelli bu akşam oynayamayacak.

LECCE-SAMPDORIA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Lecce-Sampdoria maçı bu akşam 22:45'te Bein Sports Max 2'den canlı yayınlanacak.

  1. 01.07.2020
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