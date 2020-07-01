Lecce-Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Düşme hattını oldukça yakından ilgilendiren maçta Lecce ile Sampdoria karşı karşıya geliyor. Eksiklerden yana yüüz gülmeyen Lecce'de Fabio Lucioni, Alessandro Deiola, Antonin Barak, Cristian Dell'Orco, Zan Majer ve Gianluca Lapadula maçta forma giyemeyecek. Sampdoria'da ise Alex Ferrari, Fabio Quagliarella ve Lorenzo Tonelli bu akşam oynayamayacak.

LECCE-SAMPDORIA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Lecce-Sampdoria maçı bu akşam 22:45'te Bein Sports Max 2'den canlı yayınlanacak.