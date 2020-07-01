Inter-Brescia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İtalya Serie A'nın 29. haftasında Şampiyonluk yarışı veren Inter ile ligin son sırasında yer alan Brescia karşı karşıya geliyor. Maçtan önce futbolseverler müsabakanın yayınlanacağı saat ve kanalı merak ediyor. Peki, Inter-Brescia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Inter şampiyonluk yarışından kopmamak için son sıradaki Brescia ile karşılaşacak. 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak olan Inter'de Stefano Sensi, Matías Vecino ve Milan Skriniar maçta forma giyemeyecek. Brescia'da ise Jhon Chancellor, Andrea Cistana ve Dimitri Bisoli bu akşam oynayamayacak.
INTER-BRESCIA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Inter-Brescia maçı bu akşam saat 20:30'da Beinsports 3 kanalından canlı yayınlanacak.
- 01.07.2020
- Inter-Brescia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Inter-Brescia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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