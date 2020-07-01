Inter-Brescia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Inter- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Inter-Brescia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın 29. haftasında Şampiyonluk yarışı veren Inter ile ligin son sırasında yer alan karşı karşıya geliyor. Maçtan önce futbolseverler müsabakanın yayınlanacağı saat ve kanalı merak ediyor. Peki, Inter-Brescia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Inter şampiyonluk yarışından kopmamak için son sıradaki ile karşılaşacak. 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak olan Inter'de Stefano Sensi, Matías Vecino ve Milan Skriniar maçta forma giyemeyecek. Brescia'da ise Jhon Chancellor, Andrea Cistana ve Dimitri Bisoli bu akşam oynayamayacak.

INTER-BRESCIA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Inter-Brescia maçı bu akşam saat 20:30'da Beinsports 3 kanalından canlı yayınlanacak.

  1. 01.07.2020
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