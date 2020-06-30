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30 Haziran 2020, Salı
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Haberler İtalya Serie A Torino-Lazio maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Torino-Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'da heyecan devam ediyor. , sahasında 'yu konuk ediyor. Maç öncesi futbolseverler müsabakanın yayınlanacağı saat ve kanalı araştırıyor. Peki, Torino-Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nın 29. haftasında şampiyonluk yarışı veren , deplasmanda 'ya konuk oluyor. Lazio, 65 puan ile Juventus'un 4 puan gerisinde bulunuyor. Son 5 maçında 4 galibiyet alan Lazio'nun bu akşam kazanmaktan başka çaresi yok. Bu maçı kazanarak lider Juventus'un puan kaybetmesini bekleyecekler.

TORİNO-LAZİO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Torino-Lazio maçı bu akşam saat 20:30'da Bein Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Torino: Sirigu; Izzo, N'Koulou, Bremer; De Silvestri, Meite, Rincon, Berenguer; Edera; Belotti, Verdi

Lazio: Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Parolo; Jony, Alberto, Milinkovic-Savic, Lazzari; Immobile, Correa

  1. 30.06.2020
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