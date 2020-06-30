İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Torino, sahasında Lazio'yu konuk ediyor. Maç öncesi futbolseverler müsabakanın yayınlanacağı saat ve kanalı araştırıyor. Peki, Torino-Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İtalya Serie A'nın 29. haftasında şampiyonluk yarışı veren Lazio, deplasmanda Torino'ya konuk oluyor. Lazio, 65 puan ile Juventus'un 4 puan gerisinde bulunuyor. Son 5 maçında 4 galibiyet alan Lazio'nun bu akşam kazanmaktan başka çaresi yok. Bu maçı kazanarak lider Juventus'un puan kaybetmesini bekleyecekler.
TORİNO-LAZİO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Torino-Lazio maçı bu akşam saat 20:30'da Bein Sports 3'ten canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Torino: Sirigu; Izzo, N'Koulou, Bremer; De Silvestri, Meite, Rincon, Berenguer; Edera; Belotti, Verdi
Lazio: Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Parolo; Jony, Alberto, Milinkovic-Savic, Lazzari; Immobile, Correa
- 30.06.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Torino-Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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