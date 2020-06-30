İtalya Serie A'da 29. haftasında Genoa, sahasında Juventus'u konuk ediyor. Genoa-Juventus maçının yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Genoa-Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Serie A'nın 29. haftasında Juventus, deplasmanda Genoa'nın konuğu oluyor. Maç öncesinde Juventus 69 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. En yakın takipçisi Lazio ile arasında 4 puan bulunan Juventus kazanarak yara almamak istiyor. Rakibi Genoa ise 26 puanla 17. sırada.
Genoa'da Domenico Criscito ve Ivan Radovanovic sakatlıkları nedeniyle bu maçta görev alamayacak. Juventus'ta ise Giorgio Chiellini, Merih Demiral, Alex Sandro, Sami Khedira ve Mattia De Sciglio'nun sakatlıkları sürüyor.
GENOA-JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Genoa-Juventus maçı bu akşam 22:45'te başlayacak. Bein Sports 3'ten canlı yayınlanacak.
- 30.06.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Genoa-Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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