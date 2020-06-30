Genoa-Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Serie A'nın 29. haftasında Juventus, deplasmanda Genoa'nın konuğu oluyor. Maç öncesinde Juventus 69 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. En yakın takipçisi Lazio ile arasında 4 puan bulunan Juventus kazanarak yara almamak istiyor. Rakibi Genoa ise 26 puanla 17. sırada.

Genoa'da Domenico Criscito ve Ivan Radovanovic sakatlıkları nedeniyle bu maçta görev alamayacak. Juventus'ta ise Giorgio Chiellini, Merih Demiral, Alex Sandro, Sami Khedira ve Mattia De Sciglio'nun sakatlıkları sürüyor.

GENOA-JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Genoa-Juventus maçı bu akşam 22:45'te başlayacak. Bein Sports 3'ten canlı yayınlanacak.