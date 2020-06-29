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29 Haziran 2020, Pazartesi
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Hakan durmuyor

Hakan durmuyor

Serie A’da Milan, ’yı 2-0 mağlup ederek Avrupa iddiasını korudu. Milli gururumuz 89’da penaltı golünü atarak çıkışını sürdürdü.

Serie A'da Milan çıkışını sürdürüyor. Geçen hafta Lecce'yi 4-1 mağlup eden kırmızı-siyahlılar dün de evinde 'ya geçit vermedi. Milano ekibi 76. dakikada Ante Rebic'in golüyle 1-0 öne geçti. Bu maça ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz 89. dakikada fileleri sarsarak takımının 3 puana rahat şekilde uzanmasına katkı sağladı. 26 yaşındaki yıldız, mücadelede 90 dakika forma giydi.

CENGİZ KULÜBEDEYDİ
Çalhanoğlu, geçtiğimiz hafta Lecce karşısında kazanılan 4-1'lik maçta 2 asist yaparak İtalya Ligi'nde haftanın 11'ine seçilmişti. Roma'da forma giyen diğer iki Türk oyuncudan ile ise bu maçta forma giymedi. Cengiz Ünder müsabakayı kulübede başlayıp bitirirken, Mert Çetin ise kadroya giremedi. Cengiz'in transfer listesine konduğu ifade ediliyor.

  1. 29.6.2020
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