Hakan durmuyor
Serie A’da Milan, Roma’yı 2-0 mağlup ederek Avrupa iddiasını korudu. Milli gururumuz Hakan Çalhanoğlu 89’da penaltı golünü atarak çıkışını sürdürdü.
İtalya Serie A'da Milan çıkışını sürdürüyor. Geçen hafta Lecce'yi 4-1 mağlup eden kırmızı-siyahlılar dün de evinde Roma'ya geçit vermedi. Milano ekibi 76. dakikada Ante Rebic'in golüyle 1-0 öne geçti. Bu maça ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu 89. dakikada fileleri sarsarak takımının 3 puana rahat şekilde uzanmasına katkı sağladı. 26 yaşındaki yıldız, mücadelede 90 dakika forma giydi.
CENGİZ KULÜBEDEYDİ
Çalhanoğlu, geçtiğimiz hafta Lecce karşısında kazanılan 4-1'lik maçta 2 asist yaparak İtalya Ligi'nde haftanın 11'ine seçilmişti. Roma'da forma giyen diğer iki Türk oyuncudan Cengiz Ünder ile Mert Çetin ise bu maçta forma giymedi. Cengiz Ünder müsabakayı kulübede başlayıp bitirirken, Mert Çetin ise kadroya giremedi. Cengiz'in transfer listesine konduğu ifade ediliyor.
- 29.6.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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