Hakan durmuyor

İtalya Serie A'da Milan çıkışını sürdürüyor. Geçen hafta Lecce'yi 4-1 mağlup eden kırmızı-siyahlılar dün de evinde Roma'ya geçit vermedi. Milano ekibi 76. dakikada Ante Rebic'in golüyle 1-0 öne geçti. Bu maça ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu 89. dakikada fileleri sarsarak takımının 3 puana rahat şekilde uzanmasına katkı sağladı. 26 yaşındaki yıldız, mücadelede 90 dakika forma giydi.



CENGİZ KULÜBEDEYDİ

Çalhanoğlu, geçtiğimiz hafta Lecce karşısında kazanılan 4-1'lik maçta 2 asist yaparak İtalya Ligi'nde haftanın 11'ine seçilmişti. Roma'da forma giyen diğer iki Türk oyuncudan Cengiz Ünder ile Mert Çetin ise bu maçta forma giymedi. Cengiz Ünder müsabakayı kulübede başlayıp bitirirken, Mert Çetin ise kadroya giremedi. Cengiz'in transfer listesine konduğu ifade ediliyor.