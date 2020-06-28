Sassuolo-Hellas Verona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın 28. haftasında Sassuolo ile UEFA Avrupa Ligi hedefinde olan Hellas Verona karşı karşıya gelecek. Sassuolo'da Jeremy Toljan ve Filippo Romagna Hellas Verona'ya karşı forma giyemeyecek.Hellas Verona'da ise Fabio Borini ve Marco Faraoni maçta forma giyemeyecek.

SASSUOLO-HELLAS VERONA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sassuolo-Hellas Verona maçı bu akşam saat 20:30'da Bein Connect'ten canlı yayınlanacak.