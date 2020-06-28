Sassuolo-Hellas Verona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İtalya Serie A'nın 28. haftasında Sassuolo evinde Hellas Verona'yı ağırlıyor. Karşılaşmadan önce sporseverler maçın yayınlanacağı saati ve kanalı merak ediyor. Peki, Sassuolo-Hellas Verona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İtalya Serie A'nın 28. haftasında Sassuolo ile UEFA Avrupa Ligi hedefinde olan Hellas Verona karşı karşıya gelecek. Sassuolo'da Jeremy Toljan ve Filippo Romagna Hellas Verona'ya karşı forma giyemeyecek.Hellas Verona'da ise Fabio Borini ve Marco Faraoni maçta forma giyemeyecek.
SASSUOLO-HELLAS VERONA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Sassuolo-Hellas Verona maçı bu akşam saat 20:30'da Bein Connect'ten canlı yayınlanacak.
- 28.06.2020
- Güncelleme: 28.06.2020 17:44
- Federasyon Kupası'nda ikinci yarı finalist: Arsenal!
- Udinese-Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Kaan Ayhan ile Kenan Karaman'dan transfer kararı! Galatasaray ve Fenerbahçe...
- Sassuolo-Hellas Verona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Sampdoria-Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Galatasaray'ın teklifini duyurdular! 2.5 milyon Euro...
- FIFA kokartlı eski hakem Selçuk Dereli yorumladı! "Bu işte art niyet var!"
- Gerçek ortaya çıktı! Corona virüsü 1 yıl önce...
- Galatasaray'da kalacak mı? Lemina merak edilen soruyu böyle yanıtladı
- Spor yazarları Trabzonspor-Ankaragücü maçını değerlendirdi
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sassuolo-Hellas Verona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.