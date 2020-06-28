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28 Haziran 2020, Pazar
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Haberler İtalya Serie A Sassuolo-Hellas Verona maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sassuolo-Hellas Verona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın 28. haftasında evinde 'yı ağırlıyor. Karşılaşmadan önce sporseverler maçın yayınlanacağı saati ve kanalı merak ediyor. Peki, Sassuolo-Hellas Verona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nın 28. haftasında ile UEFA Avrupa Ligi hedefinde olan karşı karşıya gelecek. Sassuolo'da Jeremy Toljan ve Filippo Romagna Hellas Verona'ya karşı forma giyemeyecek.Hellas Verona'da ise Fabio Borini ve Marco Faraoni maçta forma giyemeyecek.

SASSUOLO-HELLAS VERONA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sassuolo-Hellas Verona maçı bu akşam saat 20:30'da Bein Connect'ten canlı yayınlanacak.

  1. 28.06.2020
  2. Güncelleme: 28.06.2020 17:44
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