Parma-Inter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İtalya Serie A'nın 28. haftasında Parma, evinde Inter'i ağırlıyor. Maçtan önce futbolseverler tarafından maçın yayın saati ve kanalı araştırılıyor. Peki, Parma-Inter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Serie A'nın 28. haftasında Parma, Inter'i konuk ediyor. Bu maç öncesinde Inter'in 58, Parma'nın ise 39 puanı bulunuyor.
İnter'de sakatlıkları bulunan Brozovic, Sensi ve Vecino'nun yanı sıra kırmızı kart cezalısı Skriniar maçta forma giyemeyecek. Parma'nın tek eksiği ise omzundan sakat olan Camara. Şampiyonluk şansını zor sokan Inter hem Lazio'yu yakalayabilmek hem de Atalanta'ya karşı üçüncülüğü korumak istiyor.
PARMA-INTER MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Parma-İnter maçı bu akşam saat 22:45'te Bein Sports 3'te canlı yayınlanacak.
- 28.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Parma-Inter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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