Parma-Inter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
28 Haziran 2020, Pazar
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-Inter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Parma-Inter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın 28. haftasında , evinde Inter'i ağırlıyor. Maçtan önce futbolseverler tarafından maçın yayın saati ve kanalı araştırılıyor. Peki, Parma-Inter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Serie A'nın 28. haftasında , Inter'i konuk ediyor. Bu maç öncesinde Inter'in 58, Parma'nın ise 39 puanı bulunuyor.

'de sakatlıkları bulunan Brozovic, Sensi ve Vecino'nun yanı sıra kırmızı kart cezalısı Skriniar maçta forma giyemeyecek. Parma'nın tek eksiği ise omzundan sakat olan Camara. Şampiyonluk şansını zor sokan Inter hem Lazio'yu yakalayabilmek hem de Atalanta'ya karşı üçüncülüğü korumak istiyor.

PARMA-INTER MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Parma-İnter maçı bu akşam saat 22:45'te Bein Sports 3'te canlı yayınlanacak.

  1. 28.06.2020
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