Lazio-Fiorentina maçı ne zaman? Saat kaçta? hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Serie A'nın 28. haftasında Lazio, Fiorentina'yı konuk ediyor. Bu maç öncesinde ikinci sıradaki Lazio'nun 62, 13. sıradaki Fiorentina'nın ise 31 puanı bulunuyor. Lazio'da Adekanye, Cataldi, Lucas, Luiz Felipe ve Lulic sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Fiorentina'da ise cezalı isimler Caceres, Chiesa ve Iachini, Lazio deplasmanında oynayamayacak.

LAZİO-FİORENTİNA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Lazio ile Fiorentina arasında oynanacak mücadele 22:45'te başlayacak. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor.