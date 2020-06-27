Lazio-Fiorentina maçı ne zaman? Saat kaçta? hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
27 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler İtalya Serie A Lazio-Fiorentina maçı saat kaçta? hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lazio-Fiorentina maçı ne zaman? Saat kaçta? hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın 27. haftasında sahasında 'yı ağırlayacak. Şampiyonluk yarışı veren Lazio'da hedef 3 puanı alarak yoluna kayıpsız devam etmek. Peki, Lazio-Fiorentina maçı ne zaman? Saat kaçta? hangi kanalda?

Serie A'nın 28. haftasında , 'yı konuk ediyor. Bu maç öncesinde ikinci sıradaki Lazio'nun 62, 13. sıradaki Fiorentina'nın ise 31 puanı bulunuyor. Lazio'da Adekanye, Cataldi, Lucas, Luiz Felipe ve Lulic sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Fiorentina'da ise cezalı isimler Caceres, Chiesa ve Iachini, Lazio deplasmanında oynayamayacak.

LAZİO-FİORENTİNA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Lazio ile Fiorentina arasında oynanacak mücadele 22:45'te başlayacak. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor.

  1. 27.06.2020
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