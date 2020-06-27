Lazio-Fiorentina maçı ne zaman? Saat kaçta? hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İtalya Serie A'nın 27. haftasında Lazio sahasında Fiorentina'yı ağırlayacak. Şampiyonluk yarışı veren Lazio'da hedef 3 puanı alarak yoluna kayıpsız devam etmek. Peki, Lazio-Fiorentina maçı ne zaman? Saat kaçta? hangi kanalda?
Serie A'nın 28. haftasında Lazio, Fiorentina'yı konuk ediyor. Bu maç öncesinde ikinci sıradaki Lazio'nun 62, 13. sıradaki Fiorentina'nın ise 31 puanı bulunuyor. Lazio'da Adekanye, Cataldi, Lucas, Luiz Felipe ve Lulic sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Fiorentina'da ise cezalı isimler Caceres, Chiesa ve Iachini, Lazio deplasmanında oynayamayacak.
LAZİO-FİORENTİNA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Lazio ile Fiorentina arasında oynanacak mücadele 22:45'te başlayacak. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor.
- 27.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Lazio-Fiorentina maçı ne zaman? Saat kaçta? hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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