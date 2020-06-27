İtalya Serie A'nın 28. haftasında Cagliari kendi sahasında Torino'yu konuk edecek. Torino kazanarak ateş hattından uzaklaşmak istiyor. Maçın yayınlanacağı saat ve kanal merak konusu oldu. Peki, Cagliari-Torino maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İtalya Serie A'da futbol heyecanı devam ediyor. Düşme hattına yakın olan Torino, orta sıralarda yer alan rakibi Cagliari'ye konuk oluyor. Ev sahibi Cagliari'de sakatlıklar dikkat çekiyor. Radja Nainggolan, Paolo Faragò, Leonardo Pavoletti, Fabio Pisacane ve Gastón Pereiro bu akşam oynanacak maçta forma giyemeyecek.
CAGLİARİ-TORİNO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Cagliari-Torino maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.
- 27.06.2020
- Messi ile Ronaldo aynı takımda buluşuyor! Tevez...
- Son dakika: Fenerbahçe'de Simon Falette sakatlandı
- Menemenspor-Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Osasuna-Leganes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Brescia-Genoa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Cagliari-Torino maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.