Cagliari-Torino maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da futbol heyecanı devam ediyor. Düşme hattına yakın olan Torino, orta sıralarda yer alan rakibi Cagliari'ye konuk oluyor. Ev sahibi Cagliari'de sakatlıklar dikkat çekiyor. Radja Nainggolan, Paolo Faragò, Leonardo Pavoletti, Fabio Pisacane ve Gastón Pereiro bu akşam oynanacak maçta forma giyemeyecek.

CAGLİARİ-TORİNO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Cagliari-Torino maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.