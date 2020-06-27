Cagliari-Torino maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
27 Haziran 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İtalya Serie A Cagliari-Torino maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Cagliari-Torino maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın 28. haftasında kendi sahasında 'yu konuk edecek. Torino kazanarak ateş hattından uzaklaşmak istiyor. Maçın yayınlanacağı saat ve kanal merak konusu oldu. Peki, Cagliari-Torino maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da futbol heyecanı devam ediyor. Düşme hattına yakın olan , orta sıralarda yer alan rakibi 'ye konuk oluyor. Ev sahibi Cagliari'de sakatlıklar dikkat çekiyor. Radja Nainggolan, Paolo Faragò, Leonardo Pavoletti, Fabio Pisacane ve Gastón Pereiro bu akşam oynanacak maçta forma giyemeyecek.

CAGLİARİ-TORİNO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Cagliari-Torino maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

  1. 27.06.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Cagliari-Torino maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA