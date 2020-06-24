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24 Haziran 2020, Çarşamba
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Çalhanoğlu Çizme’yi fethetti

Çalhanoğlu Çizme’yi fethetti

İtalyan medyası, ’ın ’yi devirdiği maçta şov yapan milli yıldıza methiye dizdi.

İtalyan basını, 'ın 'yi 4-1 yendiği maçtaki performansından ötürü 'na hem en yüksek puanı verdi hem de övdü. Corriere dello Sport, 7,5 puan verdiği Hakan'ın sahanın en iyisi olduğunu yazdı. Türk futbolcu için, "Muhteşem test. 4 golde de katkısı var. 2'sinde asisti yaptı. Lecce'nin yarısını altüst etti. Milan'ın Avrupa'ya gitmesi için kilit oyuncu" yorumu yapıldı. La Gazzetta dello Sport da Hakan'a 8 puan verdi.
  1. 24.6.2020
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