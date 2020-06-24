Atalanta-Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
24 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler İtalya Serie A Atalanta-Lazio maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Atalanta-Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ve bu akşam karşı karşıya geliyor. Atalanta evinde Lazio'yu konuk ediyor. Müsabaka öncesi maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Atalanta-Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya 'da heyecan devam ediyor. Serie A'da bu sezon gösterdikleri performansla parmak ısırtan ve bu akşam kozlarını paylaşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi hedefi bulunan Atalanta, sahasında şampiyonluk yarışındaki Lazio'yu konuk ediyor. Lazio bu sezon son 18 maçın 16 tanesini kazandı. Atalanta'da kırmızı kart cezalısı Pasalic maçta forma giyemeyecek. Lazio'da ise Lulic, Leiva ve Luiz Felipe bu akşam forma giyemeyecek.

ATALANTA-LAZIO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Atalanta ile Lazio arasında oynanacak maç bu akşam 22:45'te oynanacak. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor.

  1. 24.06.2020
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