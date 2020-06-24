Atalanta ve Lazio bu akşam karşı karşıya geliyor. Atalanta evinde Lazio'yu konuk ediyor. Müsabaka öncesi maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Atalanta-Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Serie A'da bu sezon gösterdikleri performansla parmak ısırtan Atalanta ve Lazio bu akşam kozlarını paylaşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi hedefi bulunan Atalanta, sahasında şampiyonluk yarışındaki Lazio'yu konuk ediyor. Lazio bu sezon son 18 maçın 16 tanesini kazandı. Atalanta'da kırmızı kart cezalısı Pasalic maçta forma giyemeyecek. Lazio'da ise Lulic, Leiva ve Luiz Felipe bu akşam forma giyemeyecek.
ATALANTA-LAZIO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Atalanta ile Lazio arasında oynanacak maç bu akşam 22:45'te oynanacak. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor.
- 24.06.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Atalanta-Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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