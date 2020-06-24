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24 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler İtalya Serie A 2-0 öne geçtiği maçta Lazio şoku yaşadı!

3-2 | MAÇ SONUCU

Atalanta 3-2 Lazio | MAÇ SONUCU

İtalya 'nın 27'inci haftasında şampiyonluk mücadelesi veren deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Azzurri d'Italia Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşma Atalanta'nın 3-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Simone Inzaghi'nin öğrencileri bu mağlubiyetle şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldı.

Corona virüsü nedeniyle verilen aranın ardından tekrar başlayan İtalya Ligi 27'inci hafta mücadeleleri ile devam etti.

Ligin iki güçlü ekibi ile Azzurri d'Italia Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Lazio'nun 2-0 öne geçtiği zorlu mücadele 3-2'lik Atalanta'nın üstünlüğü ile sonuçlandı.

LAZIO YARA ALDI

Juventus'un hemen arkasında ikinci sırada yer alan Lazio bu bağlubiyetle şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldı.

Lazio 62 puanda kalırken, Atalanta puanını 54'e yükseltti.

Gian Piero Gasperini'nin takımına galibiyeti getiren goller Robin Gosens, Ruslan Malinovsky ve Jose Luis Palomino'dan geldi.

Lazio'nun gollerini ise Marten de Roon (k.k) ve Sergej Milinkovic-Savic kaydetti.

  1. 24.06.2020
  2. Güncelleme: 25.06.2020 00:39
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