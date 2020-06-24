İtalya Serie A'nın 27'inci haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Lazio deplasmanda Atalanta ile karşı karşıya geldi. Azzurri d'Italia Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşma Atalanta'nın 3-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Simone Inzaghi'nin öğrencileri bu mağlubiyetle şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldı.
Corona virüsü nedeniyle verilen aranın ardından tekrar başlayan İtalya Ligi 27'inci hafta mücadeleleri ile devam etti.
Ligin iki güçlü ekibi Atalanta ile Lazio Azzurri d'Italia Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Lazio'nun 2-0 öne geçtiği zorlu mücadele 3-2'lik Atalanta'nın üstünlüğü ile sonuçlandı.
LAZIO YARA ALDI
Juventus'un hemen arkasında ikinci sırada yer alan Lazio bu bağlubiyetle şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldı.
Lazio 62 puanda kalırken, Atalanta puanını 54'e yükseltti.
Gian Piero Gasperini'nin takımına galibiyeti getiren goller Robin Gosens, Ruslan Malinovsky ve Jose Luis Palomino'dan geldi.
Lazio'nun gollerini ise Marten de Roon (k.k) ve Sergej Milinkovic-Savic kaydetti.
- 24.06.2020
- Güncelleme: 25.06.2020 00:39
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Atalanta 3-2 Lazio | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.