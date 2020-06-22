Bologna-Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da lider Juventus, Bologna deplasmanında sahaya çıkacak. Futbolseverler maçtan önce karşılaşmanın saati ve yayın bilgisi hakkında araştırma yapıyor. Peki, Bologna-Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Serie A'nın 27. haftasında Lider Juventus, Bologna'ya konuk oluyor. Juventus 63 puanla 1. sırada bulunuyor. 34 puanlı Bologna ise 10. sırada yer alıyor.
Ev sahibi ekipte sarı kart cezalıları Bani, Santander ve Schouten'in yanı sıra sakatlığı bulunan Skov Olsen karşılaşmada forma giyemeyecek. Juventus'ta ise Alex Sandro, Higuain, Khedira ve Ramsey ve Merih Demiral maçta oynayamayacak.
BOLOGNA-JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Bologna ile Juventus'un karşı karşıya geleceği maç bu akşam 22:45'te oynanacak.
BOLOGNA-JUVENTUS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Bologna: Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Medel, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow
Juventus: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo
- 22.06.2020
- Güncelleme: 22.06.2020 17:02
- Medipol Başakşehir-Galatasaray maçı iddaa oranı belli oldu!
- Son dakika transfer haberleri: Anlaşma sağlandı! Beşiktaş ilk transferini bitiriyor
- Lecce-Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Trabzon Barosu'ndan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ için suç duyurusu
- Galatasaray'dan Radamel Falcao açıklaması! Sakatlık...
- Turgay Demir: Fenerbahçe takımı Volkan ve Emre'ye isyan ediyor
- Canlı yayında açıkladı! Mert Hakan Yandaş yüzde 99.9 Fenerbahçe'de
- Gaziantep FK'nın kazandığı penaltı kararı doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı
- "Galatasaray için bugün artık kredisi olmayan maç"
- Gürcan Bilgiç: Ben bugünün favorisi Fenerbahçe
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Bologna-Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.