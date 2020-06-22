Bologna-Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
22 Haziran 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İtalya Serie A Bologna-Juventus maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bologna-Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da lider , deplasmanında sahaya çıkacak. Futbolseverler maçtan önce karşılaşmanın saati ve yayın bilgisi hakkında araştırma yapıyor. Peki, Bologna-Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Serie A'nın 27. haftasında Lider , 'ya konuk oluyor. Juventus 63 puanla 1. sırada bulunuyor. 34 puanlı Bologna ise 10. sırada yer alıyor.

Ev sahibi ekipte sarı kart cezalıları Bani, Santander ve Schouten'in yanı sıra sakatlığı bulunan Skov Olsen karşılaşmada forma giyemeyecek. Juventus'ta ise Alex Sandro, Higuain, Khedira ve Ramsey ve Merih Demiral maçta oynayamayacak.

BOLOGNA-JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bologna ile Juventus'un karşı karşıya geleceği maç bu akşam 22:45'te oynanacak.

BOLOGNA-JUVENTUS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bologna: Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Medel, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow

Juventus: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo

  1. 22.06.2020
  2. Güncelleme: 22.06.2020 17:02
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bologna-Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA