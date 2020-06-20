Hellas Verona-Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A yeniden başlıyor. UEFA Avrupa Ligi yolunda emin adımlarla ilerleyen Hellas Verona, sahasında orta sıralarda yer alan Cagliari'yi ağırlıyor. Maç öncesi birçok kişi bu karşılaşma hakkında detaylı bilgileri araştırıyor. Özellikle maç saati ve yayın kanalı en merak edilen konular arasında yer alıyor.

HELLAS VERONA-CAGLIARI MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hellas Verona ile Cagliari arasında oynanacak mücadele saat 23:00'da Bein Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.