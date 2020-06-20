Hellas Verona-Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen İtalya Serie A uzun bir aranın ardından bu akşam 2 karşılaşma ile yeniden başlıyor. Avrupa Ligi için mücadele eden Hellas Verona ile Cagliari arasında oynanacak maç oldukça kritik. Peki, Hellas Verona-Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İtalya Serie A yeniden başlıyor. UEFA Avrupa Ligi yolunda emin adımlarla ilerleyen Hellas Verona, sahasında orta sıralarda yer alan Cagliari'yi ağırlıyor. Maç öncesi birçok kişi bu karşılaşma hakkında detaylı bilgileri araştırıyor. Özellikle maç saati ve yayın kanalı en merak edilen konular arasında yer alıyor.
HELLAS VERONA-CAGLIARI MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Hellas Verona ile Cagliari arasında oynanacak mücadele saat 23:00'da Bein Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.
- 20.06.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Hellas Verona-Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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