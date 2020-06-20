Hellas Verona-Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
20 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler İtalya Serie A Hellas Verona-Cagliari maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hellas Verona-Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen uzun bir aranın ardından bu akşam 2 karşılaşma ile yeniden başlıyor. Avrupa Ligi için mücadele eden ile arasında oynanacak maç oldukça kritik. Peki, Hellas Verona-Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

yeniden başlıyor. UEFA Avrupa Ligi yolunda emin adımlarla ilerleyen , sahasında orta sıralarda yer alan 'yi ağırlıyor. Maç öncesi birçok kişi bu karşılaşma hakkında detaylı bilgileri araştırıyor. Özellikle maç saati ve yayın kanalı en merak edilen konular arasında yer alıyor.

HELLAS VERONA-CAGLIARI MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hellas Verona ile Cagliari arasında oynanacak mücadele saat 23:00'da Bein Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.

  1. 20.06.2020
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