Merih’e yeni rakip!
Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus, flaş bir transfere imza attı.
Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus, flaş bir transfere imza attı. Çizme ekibi, savunmada görev yapan Merih, Bonucci, De Light, Rugani, Chiellini gibi isimlerin arasına Marash Kumbulla'yı da ekledi. Juve'nin Verona'nın 20 yaşındaki stoperi için 32 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi. Arnavut futbolcu, Inter, Arsenal ve Chelsea gibi devlerin de listesindeydi.
- 7.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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