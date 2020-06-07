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07 Haziran 2020, Pazar
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Merih’e yeni rakip!

Merih’e yeni rakip!

Milli futbolcumuz 'ın formasını giydiği , flaş bir transfere imza attı.

Milli futbolcumuz 'ın formasını giydiği , flaş bir transfere imza attı. Çizme ekibi, savunmada görev yapan Merih, Bonucci, De Light, Rugani, Chiellini gibi isimlerin arasına Marash Kumbulla'yı da ekledi. Juve'nin Verona'nın 20 yaşındaki stoperi için 32 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi. Arnavut futbolcu, Inter, ve gibi devlerin de listesindeydi.

  1. 7.6.2020
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