Merih’e yeni rakip!

Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus, flaş bir transfere imza attı. Çizme ekibi, savunmada görev yapan Merih, Bonucci, De Light, Rugani, Chiellini gibi isimlerin arasına Marash Kumbulla'yı da ekledi. Juve'nin Verona'nın 20 yaşındaki stoperi için 32 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi. Arnavut futbolcu, Inter, Arsenal ve Chelsea gibi devlerin de listesindeydi.