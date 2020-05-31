Gasperini'den çarpıcı itiraf! Şampiyonlar Ligi maçına corona virüslü çıkmış - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
31 Mayıs 2020, Pazar
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Gasperini'den çarpıcı itiraf! Şampiyonlar Ligi maçına corona virüslü çıkmış

Gasperini'den çarpıcı itiraf! Şampiyonlar Ligi maçına corona virüslü çıkmış

Atalanta'nın başarılı hocası Piero Gasperini, Şampiyonlar Ligi'nde ile oynadıkları maça corona virüslü çıktığını söyledi. Bu karşılaşma öncesi İtalya'da oynanan ilk maç, virüsün Avrupa'ya yayıldığı müsabaka olarak gösteriliyordu.

(Serie A) ekibi Atalanta'nın teknik direktörü , mart ayında yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandığını söyledi. Dört yıldır çalıştırdığı Atalanta'nın, bu sezon tarihinde ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkmasını sağlayan 62 yaşındaki İtalyan teknik adam, Covid-19 ile mücadelesini anlattı.

Gasperini, İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport'a yaptığı açıklamada, 10 Mart'ta 'yı 4-3 yendikleri Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçından bir gün önce kendisini iyi hissetmediğini belirterek, "Karşılaşma günü daha da kötüleştim. İki gün sonra iyi uyuyamamaya başladım. Ateşim yoktu ama oldukça halsizdim" ifadelerini kullandı.

İtalya Futbolcular Birliği tarafından Serie A'da 2018-19 sezonunun en iyi teknik direktörü seçilen Gasperini, Bergamo'ya döndükten sonra yaşadıklarına ilişkin şunları kaydetti:

Tesislere yakın bir hastane olduğu için 2 dakikada bir ambulans sesi duyuyordum. Sanki savaş alanı gibiydi. Bir gece 'Hastaneye gitmek zorunda kalırsam ne olacak? Şimdi gidemem. Daha yapacağım çok şey var' diye düşündüm. Devamında tat alma duyumu kaybettim. Tesislerde 3 hafta kaldıktan sonra evimin bulunduğu Torino'ya gittim. Evde eşim ve çocuklarımdan uzak durmaya çok dikkat ettim. Yaptırdığım antikor testinin sonucu 10 gün önce belli oldu ve Covid-19'u geçirdiğimi öğrendim.

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  1. 31.05.2020
  2. Güncelleme: 31.05.2020 12:52
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