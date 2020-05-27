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27 Mayıs 2020, Çarşamba
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’da Zlatan şoku

Milan’da Zlatan şoku

'ın yıldızı , idmanda yaşadığı sakatlıkla korkutmuştu.

'ın yıldızı , idmanda yaşadığı sakatlıkla korkutmuştu. Aşil tendomunun koptuğu ve futbol hayatının tehlikede olduğu iddia edilen İbrahimovic'in, baldır kasında yaralanma tespit edildiği ifade edildi. İsveçli yıldızın 1 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

  1. 27.5.2020
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