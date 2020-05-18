Protokol henüz onaylanmayınca Serie A takımları idmana çıkamadı!
İtalya Serie A ekipleri, bugün de toplu antrenmanlara başlayamadı. Daha önce 18 Mayıs'ta gruplar halinde antreman yapabilecekleri açıklanan takımlar için Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan protokol, Bilimsel Teknik Kurul'un onayından henüz geçmediği için bireysel idmanlara devam ediliyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Corona virüsünün en çok etkilediği Avrupa ülkelerinin başında gelen İtalya'da futbol uzun süredir durmuş vaziyette. Kulüplerin bir süredir bireysel idmanlar yaptığı ifade edilirken, yakın zamanda yapılan açıklamada 18 Mayıs'ta sosyal mesafe kuralına uyularak toplu antrenmanlara çıklabileceği bildirilmişti.
Ülkenin Spor Bakanlığı tarafından toplu antrenmanlar için hazırlanan sağlık protokolü, Bilimsel Teknik Kurul'unun henüz onayından geçmediği için takımlar bir süre daha beklemek zorunda kaldı.
YAKIN ZAMANDA ONAYLANMASI BEKLENİYOR
La Gazzette dello Sport'un duyurduğu habere göre, bu protokolün yakın zamanda hayata geçebileceği ve Serie A'nın yeniden başlatılması için belirlenen tarih olan 13 Haziran'a kadar takımların çalışabileceği kaydedildi.
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