İtalya ihtiyat çizgisine bağlı

İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, Serie A'nın ne zaman yeniden başlayacağının, ülkedeki corona virüsü bulaşma eğrisinin nasıl ilerleyeceğine bağlı olduğunu açıkladı. Bakan Spadafora, "İhtiyatlı olma çizgisi takip edilmesi gereken doğru yoldur. Futbolun ne zaman yeniden başlayacağına karar vermek için bulaşma eğrisini 1 hafta daha gözlemlememiz gerekiyor. İdmanlar 18 Mayıs'ta başlayabilir" dedi.