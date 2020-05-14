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14 Mayıs 2020, Perşembe
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ihtiyat çizgisine bağlı

İtalya ihtiyat çizgisine bağlı

Gençlik ve , Serie A'nın ne zaman yeniden başlayacağının, ülkedeki corona virüsü bulaşma eğrisinin nasıl ilerleyeceğine bağlı olduğunu açıkladı.

Gençlik ve , Serie A'nın ne zaman yeniden başlayacağının, ülkedeki corona virüsü bulaşma eğrisinin nasıl ilerleyeceğine bağlı olduğunu açıkladı. Bakan Spadafora, "İhtiyatlı olma çizgisi takip edilmesi gereken doğru yoldur. ne zaman yeniden başlayacağına karar vermek için bulaşma eğrisini 1 hafta daha gözlemlememiz gerekiyor. İdmanlar 18 Mayıs'ta başlayabilir" dedi.

  1. 14.5.2020
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