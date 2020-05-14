İtalya ihtiyat çizgisine bağlı
İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, Serie A'nın ne zaman yeniden başlayacağının, ülkedeki corona virüsü bulaşma eğrisinin nasıl ilerleyeceğine bağlı olduğunu açıkladı.
İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, Serie A'nın ne zaman yeniden başlayacağının, ülkedeki corona virüsü bulaşma eğrisinin nasıl ilerleyeceğine bağlı olduğunu açıkladı. Bakan Spadafora, "İhtiyatlı olma çizgisi takip edilmesi gereken doğru yoldur. Futbolun ne zaman yeniden başlayacağına karar vermek için bulaşma eğrisini 1 hafta daha gözlemlememiz gerekiyor. İdmanlar 18 Mayıs'ta başlayabilir" dedi.
- 14.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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