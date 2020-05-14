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14 Mayıs 2020, Perşembe
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Haberler İtalya Serie A Balotelli isyan etti! ''Tımarhaneye kapatılma seviyesine geldim''

Balotelli isyan etti! ''Tımarhaneye kapatılma seviyesine geldim''

Balotelli isyan etti! ''Tımarhaneye kapatılma seviyesine geldim''

İtalya Serie A ekiplerinden Brescia forması giyen corona virüsü nedeniyle geçirdiği karantina günlerinde yaşadıklarını anlattı. Yalnız başına geçirdiği bugünlerde delirmek üzere olduğunu ifade eden yıldız futbolcu, yemek konusunda da büyük sıkıntı yaşadığını ifade etti.

Brescia forveti , karantina günlerini tek başına iyi idare edemediğini söylerken, yemek konusunda da zorlandığını ifade etti. Mario Balotelli tek başına geçirdiği karantina günleri esnasında neredeyse delirmek üzere olduğunu dile getirdi. Serie A ekibi Brescia forması giyen Balotelli, corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'daki karantina günlerini anlattı. Ligin 13 Haziran'da başlaması öngörülürken, Serie A ekipleri uzun bir aradan sonra 'ta antrenmanlara başlayacak.

''İLK ÜÇ GÜN KARTON YEDİM''
Balotelli, karantinada yalnız olmanın dışında başka sıkıntıları da olduğunu söylerken, yemek yapamamaktan yakındı:

"Hiçbir şey pişiremediğim için ilk üç gün karton yedim. Duvardan parçaları ısırmaya çalıştım. Sonra neyse ki yemek siparişi vermeyi akıl ettim."

''TIMARHANEYE KAPATILMA SEVİYESİNE GELDİM''
"Şu an ayağıma top gelse, ilk dokunuşta kontrol etmem mümkün değil. Öyle ki topa dokunduğum son andan bu yana neredeyse iki ay geçti. Son birkaç haftadır ise neredeyse tımarhaneye kapatılma seviyesine geldim. Çünkü tamamen yalnızdım."


  1. 15.05.2020
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