Balotelli isyan etti! ''Tımarhaneye kapatılma seviyesine geldim''
İtalya Serie A ekiplerinden Brescia forması giyen Mario Balotelli corona virüsü nedeniyle geçirdiği karantina günlerinde yaşadıklarını anlattı. Yalnız başına geçirdiği bugünlerde delirmek üzere olduğunu ifade eden yıldız futbolcu, yemek konusunda da büyük sıkıntı yaşadığını ifade etti.
Brescia forveti Mario Balotelli, karantina günlerini tek başına iyi idare edemediğini söylerken, yemek konusunda da zorlandığını ifade etti. Mario Balotelli tek başına geçirdiği karantina günleri esnasında neredeyse delirmek üzere olduğunu dile getirdi. Serie A ekibi Brescia forması giyen Balotelli, corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'daki karantina günlerini anlattı. Ligin 13 Haziran'da başlaması öngörülürken, Serie A ekipleri uzun bir aradan sonra 18 Mayıs'ta antrenmanlara başlayacak.
''İLK ÜÇ GÜN KARTON YEDİM''
Balotelli, karantinada yalnız olmanın dışında başka sıkıntıları da olduğunu söylerken, yemek yapamamaktan yakındı:
"Hiçbir şey pişiremediğim için ilk üç gün karton yedim. Duvardan parçaları ısırmaya çalıştım. Sonra neyse ki yemek siparişi vermeyi akıl ettim."
''TIMARHANEYE KAPATILMA SEVİYESİNE GELDİM''
"Şu an ayağıma top gelse, ilk dokunuşta kontrol etmem mümkün değil. Öyle ki topa dokunduğum son andan bu yana neredeyse iki ay geçti. Son birkaç haftadır ise neredeyse tımarhaneye kapatılma seviyesine geldim. Çünkü tamamen yalnızdım."
- 15.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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