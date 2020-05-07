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07 Mayıs 2020, Perşembe
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’ya virüs şoku

Torino’ya virüs şoku

İtalyan ekibi , tüm takıma test yaptı ve bir futbolcularında yeni tip corona virüsü tespit edildiğini duyurdu.

İsmi açıklanmayan oyuncunun herhangi bir semptom göstermediği ve karantinaya alındığı kaydedildi. Torinolu futbolcunun durumunun sürekli olarak takip edileceği ifade edildi.

  1. 7.5.2020
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