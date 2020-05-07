Sampdoria'da 3 futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
07 Mayıs 2020, Perşembe
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'da 3 futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı

Sampdoria'da 3 futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı

İtalya Serie A takımlarından , 3 futbolcusunda daha yeni tip corona virüsü (Covid-19) tespit edildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce testi negatif çıkan bir futbolcunun yeni testinin pozitif çıktığı ifade edilirken, 3 ismin de karantinaya alındığı belirtildi.

(Serie A) takımlarından , 3 futbolcusunda daha yeni tip corona virüsü (Covid-19) tespit edildiğini bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Covid-19 testine tabi tutulan 3 oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Daha önceden testi negatif çıkan bir oyuncunun yeni testinin pozitif olduğu ifade edildi.

Açıklamada, testleri pozitif çıkan futbolcularda herhangi bir belirti görülmediği ve oyuncuların karantinaya alınarak, ilgili protokoller doğrultusunda durumlarının gözlendiği kaydedildi.

DAHA ÖNCE 7 FUTBOLCU POZİTİF ÇIKMIŞTI

Covid-19 salgınının İtalya'daki ilk döneminde, Sampdoria'da Manolo Gabbiadini, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby, Jakub Jankto, Fabio Depaoli ve Bartosz Bereszynski'nin testleri pozitif çıkmış, daha sonra bütün oyuncular iyileşmişti.

Serie A'nın yeniden başlamasına yönelik tartışmaların hız kazandığı son günlerde, kulüpler oyuncularını antrenmanlara başlatmadan önce Covid-19 testinden geçirmeye başladı. Yapılan testler neticesinde bazı futbolcularda yeni corona virüsü vakalarına rastlandığı haberleri geliyor.

Serie A takımlarında dünden bu yana, Torino'da bir oyuncu, 'da 3 oyuncu, 3 kulüp çalışanı olmak üzere toplam 7 kişi yeni Covid-19 vakaları olarak kaydedilmişti. Sampdoria, yeni vakaların görüldüğü üçüncü ekip oldu.

  1. 07.05.2020
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