Fiorentina'da 6 yeni corona virüsü vakası!
İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina, 3'ü futbolcu, 3'ü de kulüp personeli olmak üzere 6 kişide corona virüsü tespit edildiğini açıkladı. Mor Menekşeler'de daha önce de 3 futbolcunun corona testi pozitif çıkmıştı.
İtalya Serie A takımlarından Fiorentina'da ikinci corona virüsü şoku! Salgının en çok etkilediği ülkelerden biri olan İtalya'da daha önce 3 futbolcusunun corona virüsüne yakalanan Fiorentina'da 6 yeni vaka daha ortaya çıktı.
Mor Menekşeler, kulüpte yapılan son testlerin ardından 3'ü futbolcu, 3'ü de kulüp personeli olmak üzere 6 yeni isimde corona virüsü tespit edildiğini açıkladı. Kulüpte böylece, bugüne kadar tespit edilen toplam vaka sayısı 9'a yükselmiş oldu.
Fiorentina, daha önce corona virüsü testleri pozitif çıkan oyuncuları Cutrone, Pezzella ve Vlahovic'in hastalığı atlattığını duyurmuştu.
- 07.05.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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