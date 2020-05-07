Fiorentina'da 6 yeni corona virüsü vakası!

İtalya Serie A takımlarından Fiorentina'da ikinci corona virüsü şoku! Salgının en çok etkilediği ülkelerden biri olan İtalya'da daha önce 3 futbolcusunun corona virüsüne yakalanan Fiorentina'da 6 yeni vaka daha ortaya çıktı.

Mor Menekşeler, kulüpte yapılan son testlerin ardından 3'ü futbolcu, 3'ü de kulüp personeli olmak üzere 6 yeni isimde corona virüsü tespit edildiğini açıkladı. Kulüpte böylece, bugüne kadar tespit edilen toplam vaka sayısı 9'a yükselmiş oldu.

Fiorentina, daha önce corona virüsü testleri pozitif çıkan oyuncuları Cutrone, Pezzella ve Vlahovic'in hastalığı atlattığını duyurmuştu.