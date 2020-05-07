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07 Mayıs 2020, Perşembe
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Haberler İtalya Serie A İtalyan ekibine ikinci corona virüsü şoku! 6 isim...

'da 6 yeni corona virüsü vakası!

Fiorentina'da 6 yeni corona virüsü vakası!

Serie A ekiplerinden , 3'ü futbolcu, 3'ü de kulüp personeli olmak üzere 6 kişide corona virüsü tespit edildiğini açıkladı. 'de daha önce de 3 futbolcunun corona testi pozitif çıkmıştı.

Serie A takımlarından 'da ikinci corona virüsü şoku! Salgının en çok etkilediği ülkelerden biri olan İtalya'da daha önce 3 futbolcusunun corona virüsüne yakalanan Fiorentina'da 6 yeni vaka daha ortaya çıktı.

, kulüpte yapılan son testlerin ardından 3'ü futbolcu, 3'ü de kulüp personeli olmak üzere 6 yeni isimde corona virüsü tespit edildiğini açıkladı. Kulüpte böylece, bugüne kadar tespit edilen toplam vaka sayısı 9'a yükselmiş oldu.

Fiorentina, daha önce corona virüsü testleri pozitif çıkan oyuncuları Cutrone, Pezzella ve Vlahovic'in hastalığı atlattığını duyurmuştu.

  1. 07.05.2020
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